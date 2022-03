Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu den Energiepreisen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den Energiepreisen:

"Selbstverständlich sind höhere Kosten an der Tankstelle nicht mal im Ansatz mit dem Leid von Millionen Ukrainern zu vergleichen - doch der aktuelle Unmut in Deutschland kann im schlimmsten Fall in einem sozialen Unfrieden münden. Die ohnehin schon Ärmeren schwer treffen, Existenzen bedrohen. Und wir dürfen nicht vergessen: Das Leben wird ohnehin in (fast) allen Bereichen teurer. Wenn eine Regierung ankündigt, zeitnah 100 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren zu wollen, sollte sie auch in der Lage sein, auf anderen Ebenen zu helfen. Rasch und umfänglich."/al/DP/he