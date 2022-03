Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu EU/Agrarproduktion

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu EU/Agrarproduktion:

"Dass der Krieg in der Ukraine auch die Landwirtschaft auf den Kopf stellen würde, war klar. Zwar kann sich Deutschland mit Getreide rein rechnerisch selbst versorgen, aber die Ausfälle aus der Kornkammer Ukraine treffen viele Länder insbesondere in Afrika, aber auch in Asien hart. Deshalb ist es gut, wenn die EU-Kommission jetzt Schritte unternimmt, um die Agrarproduktion in der EU zu steigern. Aber nur Flächen für zusätzlichen Nahrungs- und Futtermittelanbau freizugeben und die Landwirte mit knapp 500 Millionen Euro zu fördern, reicht nicht. Es müssen auch Prioritäten gesetzt werden, was auf den neuen Äckern angebaut wird. Ein Anteil von 60 Prozent des Ackerlandes, der für den Anbau von Tiernahrung verwendet wird, ist einfach zu viel."/DP/jha