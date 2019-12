Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu EU/Afrika

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu EU/Afrika

Ursula von der Leyen hat in ihrem politischen Leben niemals ziellos agiert.



Als Präsidentin der EU-Kommission macht sich von der Leyen an gleich zwei Mega-Themen heran: an den Kampf gegen den Klimawandel und eine neue Afrika-Politik. Ihre erste Dienstreise nach Addis Abeba anstelle der obligatorischen Washington-Visite ist insofern mehr als eine symbolische Geste. Die Binse, dass Europas Zukunft untrennbar mit der Entwicklung Afrikas verbunden ist, muss endlich in Politik gegossen werden./yyzz/DP/mis