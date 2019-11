Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu CDU und AfD

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung' zu CDU und AfD.





"Derzeit aber ist das, was einigen thüringischen Landtagsabgeordneten im Kopf herumspukt, indiskutabel, gefährlich, "irre", wie der Generalsekretär der Bundes-CDU formuliert. Es geht ja keineswegs darum, dass die CDU mit der AfD nur spricht. Es ginge um ein Signal, genauer: um ein verheerendes Fanal. Ausgerechnet in dem Bundesland, in dem der AfD-Chef Höcke heißt, gegen Ausländer hetzt und alles versucht, für sich eine Art Führerkult zu zelebrieren."/yyzz/DP/he