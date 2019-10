Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Bauernprotesten

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Bauernprotesten:

"Ein heftiger Strukturwandel wird nötig sein mit Gesetzen und enger Kopplung von Subventionen an strenge Qualitätsstandards.



Aus der Gruppe der Verbraucher könnte eine wichtige Entschärfung der Lage kommen. Kommt aber leider nicht. Denn obwohl in Deutschland 23 Prozent der Männer, 24 Prozent der Frauen und acht Prozent der Kinder krankhaft übergewichtig sind, kommt es sehr vielen Lebensmittelkäufern nicht auf Qualität an, sondern nur auf Tiefstpreise."/al/DP/he