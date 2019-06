Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Abhören/Haushaltsgeräte

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Abhören/Haushaltsgeräte:

"Wahr ist: Die Sicherheitsbehörden müssen angemessene Befugnisse besitzen, um Verbrechen zu bekämpfen und Bürger zu schützen.



Aber: Selbst der beste Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Wer wann in Deutschland abhören darf, ist geregelt, in Gesetzen. Von Alexa & Co. steht dort nichts. Das muss auch so bleiben. Alles andere wäre gaga."/yyzz/DP/he