Pressestimme: 'Aachner Zeitung' zum Machtkampf im Vatikan

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachner Zeitung" zum Machtkampf im Vatikan:

"Für Franziskus haben die gerade in Deutschland wieder heftig diskutierten Themen - Zölibat, Sexualmoral, Frauendiakonat - keine Priorität.



Er selbst hat dazu eine eher konservative Einstellung. Andererseits hat er die Ortskirchen wiederholt zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit aufgerufen. Es entspricht Franziskus' Selbstverständnis und seiner Amtsauffassung, dass der Papst nicht permanent um Genehmigung ersucht werden muss. Fragt nicht so viel, sondern macht mal, lässt sich seine Haltung salopp charakterisieren. Die vatikanischen Reformverweigerer befürchten aus guten Gründen solche franziskanischen Einlassungen auch mit Blick auf das bevorstehende nachsynodale Schreiben zur Amazonas-Synode. Sie wollen Franziskus unter Druck setzen, um zu verhindern, dass er den Pflichtzölibat in Diözesen mit eklatantem Priestermangel lockert."/be/DP/he