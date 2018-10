Pressestimme: 'Aachener Zeitung' zur deutschen Einheit

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Zeitung' zur deutschen Einheit:

"Es bleibt mit Blick auf Wutbürgertum und Ereignisse wie jene in Chemnitz die wichtige Frage, warum sich gerade unter den Ostdeutschen so viele Menschen so schwer tun mit Offenheit, Toleranz, Internationalität, mit dem Freiheitsprinzip des Westens.



Letzteres hat sich bei aller Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit, bei allen inneren Zerwürfnissen und Auseinandersetzungen bewährt. Dass diese Einsicht im Osten der Bundesrepublik (noch) nicht so verbreitet ist wie im Westen, ist womöglich ein entscheidender Grund dafür, dass die Einheit Deutschlands zu wünschen übrig lässt."/yyzz/DP/he