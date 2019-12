Pressestimme: 'Aachener Zeitung' zu TV-Rechte/Champions League

AACHEN (dpa-AFX) - 'Aachener Zeitung' zu TV-Rechte/Champions League

Fernsehen ist jetzt Internet.



Was für junge Leute längst Realität ist, muss jetzt wohl auch der deutsche Fußball-Fan als gegeben hinnehmen. Zumindest, wenn er weiterhin die Champions League gucken möchte. Dabei wäre die Rechtevergabe der Uefa an die Streamingdienste Amazon-Prime und DAZN nur konsequent. In einer Welt, die immer digitaler wird, hat das Fernsehen per Kabel oder Satellit auf absehbare Zeit ausgedient. Dass Weltkonzerne wie Amazon jetzt auch ins deutsche Fußballgeschäft einsteigen, beschleunigt den Trend höchstens. Aufzuhalten wäre er ohnehin nicht gewesen. (.)Mit keinem anderen Produkt lässt sich derart viel Reichweite erzielen, wie mit Fußball. Die Bereitschaft, für den Lieblingsverein Geld in die Hand zu nehmen, ist da. Doch überstrapazieren darf man den Geldbeutel der Fans nicht./yyzz/DP/zb