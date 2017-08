Pressestimme: 'Aachener Zeitung' zu Prinzessin Diana

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Zeitung" zu Prinzessin Diana:

"Bei all der Aufmerksamkeit, die ihr in ihrem Leben zuteil wurde, hätte sie - wie so viele andere Prominente - durchaus auf die Idee kommen können, sich selbst wichtiger zu nehmen, als sie ist.



Doch Diana stellte ihre Popularität stets in den Dienst der guten Sache. Die Nähe, die sie zu Aids-Kranken, zu Minen-Opfern, zu Hilfsbedürftigen und Kranken im Allgemeinen hatte, rührte aus den eigenen Tiefen, aus der eigenen Verletzlichkeit - und der daraus resultierenden Stärke. Es kann einem nur Respekt abverlangen, wenn man sich das große Herz, die Grazie und Entschlossenheit dieser Frau ins Gedächtnis ruft. Vor allem ihre Kinder haben das trotz des schmerzlichen und frühen Verlustes längst erkannt. William und Harry führen ihr Erbe fort. Sie sind mit ihrer Offenheit und Herzlichkeit das Abbild ihrer Mutter - und damit die Zukunft der britischen Monarchie."/al/DP/he