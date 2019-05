Pressestimme: 'Aachener Nachrichten' zur Verleihung des Karlspreises

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Nachrichten" zur Verleihung des Karlspreises:

"In Zeiten wie diesen mit ihren drängenden Fragen geht vom Karlspreis allerdings kein Signal des Aufbruchs aus.



António Guterres ist so sehr Konsens, dass der Karlspreis auffällig viel Unaufmerksamkeit erfahren hat. Das Hauptproblem: Es fehlt eine klare Botschaft. Und es fehlen Lösungen. Der von Guterres propagierte Multilateralismus ist keine Lösung. Er ist der Weg zu einer Lösung. Und der ist schon steinig, denn nicht zu Unrecht weist Guterres selbst auf die zu überwindenden Widerstände hin. Welchen Wert haben globale Klimaabkommen, wenn zentrale Akteure wie die USA einfach aussteigen? Und für welche Werte steht ein Europa, das jeden Tag aufs Neue hinnimmt, dass hunderte Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in Flüchtlingslagern im Süden ein elendes Dasein fristen, weil sich die Gemeinschaft nicht auf einen gemeinsamen Umgang verständigen kann? Das "sich nicht einigen können" ist der Kern vieler Probleme - in Europa und weltweit. Die Welt ist polarisiert, die Fronten sind verhärtet. Eine Antwort darauf wäre wichtig gewesen. Dem Appell "Wir müssen uns zusammenraufen" kann man kaum widersprechen. Er mobilisiert bloß niemanden."