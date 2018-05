Pressestellen vernachlässigen Influencer-PR (FOTO)

Hamburg (ots) -Schizophrenie bei der Influencer-PR: Obwohl Influencer-PR unterdeutschen Pressesprechern hochgejubelt wird, spielt sie in dereigenen Pressearbeit nur eine untergeordnete Rolle. Denn jeder zweitePR-Profi findet Influencer für die Kommunikation seines Unternehmensunwichtig. Das ergab die aktuelle Umfrage der dpa-Tochter newsaktuell und Faktenkontor. Über 590 Fach- und Führungskräfte ausdeutschen Pressestellen haben am PR-Trendmonitor teilgenommen.Eine große Mehrheit der Befragten glaubt, dass Promis,Branchenexperten, Blogger oder andere Meinungsmacher in Zukunft immerwichtiger für die Unternehmenskommunikation werden (76 Prozent). Nurvier Prozent sehen Influencer-PR zukünftig auf dem absteigenden Ast.Trotzdem setzen nur wenige Pressesprecher in der Praxis Influencerals Sprachrohr für ihre Unternehmensbotschaften ein. So gibt weitüber die Hälfte der Befragten an, dass Influencer-PR in ihrem Hausunwichtig (41 Prozent) beziehungsweise völlig unwichtig sei (13Prozent). Immerhin: Für jeden dritten Befragten ist dieZusammenarbeit mit Meinungsführern für die eigene Pressearbeitwichtig (35 Prozent) und für fünf Prozent sogar sehr wichtig.Quelle: PR-Trendmonitor 2018Datenbasis: 596 Fach- und Führungskräfte aus deutschen PressestellenMethode: Online-Befragung, Mehrfachnennungen möglichBefragungszeitraum: Februar 2018Initiatoren der Umfrage:www.newsaktuell.dewww.faktenkontor.deÜber news aktuell:Mit ihren drei starken Marken ots, zimpel und studio macht diedpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen undOrganisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stelltReichweite und Sichtbarkeit für PR-Inhalte her. Die PR-Softwarezimpel bietet Qualitätskontakte für die direkte Ansprache vonJournalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolleInhalten her und macht Unternehmensstories erlebbar. news aktuell istseit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sindBerlin, Frankfurt, München und Düsseldorf.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell