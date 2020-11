Pressesteimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Merkels Bundespressekonferenz

PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zu Merkels Bundespressekonferenz

Es war ein wichtiger Auftritt, weil Merkel schonungslos und zum Teil leidenschaftlich die Lage dargelegt und ausgeführt hat, warum es jetzt so wichtig ist, die Infektionszahlen wieder zu senken.



Weniger, um in einigen Wochen unbeschwert Weihnachten feiern zu können. Mit diesem Irrtum hat Merkel aufgeräumt und keinen Zweifel daran gelassen, dass es ein Fest "unter Corona-Bedingungen" wird, in dem sich vielleicht die "Kernfamilie" treffen könne. Und zwar mit "Vorkehrungen wie Vorquarantäne". Doch gibt es noch genug Akzeptanz für die Maßnahmen? Nicht alle Beschlüsse überzeugen, und es hat viel Gerangel zwischen Bund und Ländern gegeben. Hinzu kommt der öffentlich ausgetragene Streit unter Experten über die richtige Strategie. Umso mehr ist zu hoffen, dass nun gerade im privaten Bereich die Disziplin zurückkehrt./be/DP/zb