Pressesteimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Entwicklung/Börse

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Entwicklung/Börse

Ganz offensichtlich sind die Akteure am Aktienmarkt sehr nervös.



Aber warum genau sind sie das? Eine Antwort darauf ist das Coronavirus oder besser: dessen wirtschaftliche Folgen. Aber es ist keinesfalls die einzige Antwort. Vielmehr kommt gerade viel zusammen, was Aktionäre in Unruhe zu versetzen vermag. Ganz aktuell ist das der Machtkampf unter den Staaten, die Öl fördern. Dazu kommt: Nachdem das vergangene Jahr für Aktionäre hervorragend gelaufen ist, macht sich bereits seit einigen Wochen Skepsis breit. Denn die Konjunktur brummt nicht mehr richtig. Nicht zuletzt der Handelskonflikt zwischen den USA und China trübt die Entwicklung.