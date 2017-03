Rostock (ots) - "Die im Beitrag gezeigten Messungen an Bord vonAIDAprima entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage und stellenkein anerkanntes Prüfverfahren dar. Statt wissenschaftlich fundierteFakten zu präsentieren, spielen die Autoren des Beitrages und derNABU mit den Ängsten der Verbraucher. Mit den Vertretern des NABUsind wir fortlaufend im Gespräch und informieren sie auch vor Ort anBord unserer Schiffe über den aktuellen Stand der Entwicklung. AIDAhält alle für Kreuzfahrtschiffe vorgeschriebenen gesetzlichenStandards und Grenzwerte ein. AIDAprima fährt mit Marinegasöl undkann in den fünf europäischen Häfen der momentanen Route als einzigesKreuzfahrtschiff emissionsarmes Flüssigerdgas (LNG) nutzen. Das sindrund 40 Prozent der Betriebszeit und ist somit, gemeinsam mit derNutzung von Marinegasöl, eine der emissionsärmsten Formen desSchiffsbetriebes, die technisch zur Zeit möglich sind", entgegnet dieDirektorin für Umwelt und Gesellschaft AIDA Cruises Monika Griefahn."Ungeachtet der Kampagne des NABU gehen wir konsequent unseren Wegweiter, die Emissionen soweit zu senken, wie zur Zeit technischmöglich. Dabei betrachten wir stets alle verfügbaren Optionen, um denjeweils neuesten Stand der Technik berücksichtigen zu können. Dankdes Einsatzes modernster energieeffizienter Umwelttechnologien undeines sparsamen Umgangs mit Ressourcen erreichen wir Jahr für Jahrweitere Fortschritte in unserem Bestreben, Kreuzfahrt immerumweltfreundlicher zu gestalten. AIDAprima verfügt über viele dermodernsten Umwelttechnologien, die derzeit technisch auf einemPassagierschiff machbar sind", so Monika Griefahn weiter.Pressekontakt:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell