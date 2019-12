Pressestatement Galeria Karstadt Kaufhof

Essen (ots) - "Die Behauptung von ver.di, die Arbeitgeberseite würde sich nichtan bereits vereinbarte Positionen halten, ist falsch. Die Arbeitgeberseite stehtzu der wirtschaftlichen Einigung für die Warenhäuser, nach der keine Eingriffein die monatlichen Entgelte der Beschäftigten erfolgen und die zukünftigentariflichen Steigerungen weitergegeben werden sollen. Lediglich eineeinvernehmliche Ausformulierung der Tariflösung war nach 19-stündigenVerhandlungsmarathon nicht mehr möglich. Hierfür wurde ein neuerVerhandlungstermin in der kommenden Woche vereinbart.Insbesondere mit der Angleichung der Entgelte bei Karstadt und Kaufhof könntefür alle Beschäftigten eine außergewöhnlich gute Perspektive erreicht werden.Diese Lösungen inklusive der Entgeltsteigerungen hat Verdi in letzter Minute derVerhandlungen ins Risiko gestellt. Das wird für viele betroffeneMitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverständlich sein.Auch weitere und absolut unnötige Eskalationen, wie erneute Streikandrohungen,machen eine konstruktive Lösung nicht einfacher.Wir werden die Filialen, wie auch in der letzten Woche, offen halten und alsUnternehmen alles tun, dass Kundinnen und Kunden in der schönsten Zeit desJahres die Weihnachts-Einkäufe für ihre Lieben, wie gewohnt, tätigen können."Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16971/4469515OTS: Karstadt Warenhaus GmbHOriginal-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell