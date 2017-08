Pressesstimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Akhanli

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Akhanli:

"Mit der Verhaftung von Dogan Akhanli hat Erdogans Jagd auf seine Kritiker eine neue Eskalationsstufe erreicht.



Die Europäische Union ist herausgefordert. Sie muss sich Erdogans ständigen Provokationen geschlossen entgegenstellen. Nähme die EU ihre eigenen Regeln ernst, hätte sie die Beitrittsverhandlungen mit Ankara längst aussetzen müssen. Doch bricht die EU alle Brücken zu Ankara ab, verliert sie den Einfluss auf die Entwicklung in der Türkei. Der Umgang mit dem Land bleibt eine heikle Gratwanderung. Die EU schuldet einerseits der türkischen Opposition, die für die Rückkehr zur Demokratie und eine europäische Perspektive kämpft, Solidarität. Andererseits muss sie Erdogan auf die jüngste Kampfansage eine klare Antwort geben: So hat die Türkei keine Zukunft in Europa."