Pressesstimme: 'Berliner Morgenpost' zum Alkoholverbot

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Alkoholverbot:

"Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) griff gleich zur Waffe, zumindest verbal.



Ein Alkoholverbot in Berlin, um die Ausbreitung von Corona zu stoppen? Das sei eine "Räuberpistole". Die Situation in den Partygegenden Berlins ist besorgniserregend. Abstands- und Hygieneregeln, das ordnungsgemäße Ausfüllen von Adresslisten in den Kneipen und Bars funktioniert fast nicht mehr. Was also tun? Die Kneipen müssen engmaschiger durch Ordnungsämter und Polizei kontrolliert werden. Schnelle Strafen bis hin zu partiellem Alkoholverkaufsverbot oder gar Schließung könnten bewirken, dass sich andere Wirte an die Auflagen halten."/yyzz/DP/he