Pressespiegel: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Tönnies

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Tönnies:

"Warum der politische Skandal weit mehr erfasst als die derzeitige Landesregierung, ergibt sich im Rückblick.



Seit vielen Jahren, auch schon zur Zeit der rot-grünen Koalition in Düsseldorf, sind die katastrophalen Zustände in den dort konzentrierten Schlachthöfen bekannt, aber niemand fand es der Mühe wert, Abhilfe zu schaffen. Auch die politisch Verantwortlichen in Berlin nicht, die der Branche bis heute jene Werkverträge erlauben, die der Ausbeutung der Arbeitnehmer Tür und Tor öffnen und mit ein Grund für die Misere sind."/ra/DP/nas