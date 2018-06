Presseschau vom Wochenende 22 (02./03. Juni)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende:

OERLIKON, S+B, SULZER: Die Credit Suisse soll Aktien von Schweizer Industriekonzernen herausgegeben haben, die sie bislang als Sicherheiten für Kredite von Viktor Vekselberg zurückbehalten habe. Zu den gepfändeten Titeln gehören Pakete von 41 Prozent an Oerlikon, 25 Prozent an Schmolz+Bickenbach sowie rund 21 Prozent an Sulzer. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten