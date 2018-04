Presseschau vom Wochenende 13 (01./02. April)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende:

BANKEN: In der Schweiz soll die Banklizenz "Light" Anfang 2019 eingeführt werden. Dies kündigte Jörg Gasser, Staatssekretär für internationale Finanzfragen, in einem Interview mit dem "SonntagsBlick" an. Ende Sommer soll das Parlament das Geschäft verabschieden. Die Lizenz macht es Fintech-Firmen und anderen Unternehmen einfacher, Finanzdienstleistungen ausserhalb ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten