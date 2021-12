Presseschau: 'Volksstimme' zum Impfen in Deutschland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Impfen in Deutschland:

Bis Weihnachten sind es noch 23 Tage ? will man den Ankündigungen des designierten Kanzlers Olaf Scholz Glauben schenken, sollen 30 Millionen Menschen in den nächsten drei Wochen ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung erhalten haben.

Impfen, impfen, impfen ? aber wo? Für Arztpraxen ist der Impfstoff limitiert und dementsprechend die Terminvergabe. Bei den wenigen Impfstellen, die es noch gibt, müssen die Impfwilligen stundenlang warten. Die Schließung der Impfzentren rächt sich nun als ein fataler Fehler. Es ist wie ein Déjà-vu, der an die Zeit vor elf Monaten erinnert, als es unglaublich schwierig war, einen Impftermin zu kommen. Da mangelte es vor allem an Impfstoff, heute nun offensichtlich an der Infrastruktur.

Wenn das 30-Millionen-Ziel wirklich geschafft werden sollte, dann muss ab sofort jeder ran, der eine Spritze halten kann. Das generalstabsmäßig zu organisieren, wird die erste Bewährungsprobe für den Krisenstab unter General Breuer./yyzz/DP/mis