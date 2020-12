Presseschau: 'Rhein-Zeitung' zu Wirtschaft im harten Lockdown

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" (Koblenz) zu Wirtschaft im harten Lockdown:

Was der Wirtschaftsminister in Zusammenarbeit mit dem Finanzminister bisher an staatlichen Hilfen auf die Beine gestellt hat, sieht bedauerlicherweise chaotisch aus: Erst waren es Soforthilfen in bar, dann Novemberhilfen, die sich an Umsätzen orientieren, und schließlich Überbrückungshilfen, die bei den Fixkosten ansetzen.



Jede dieser Maßnahmen verband der Staat mit neuen Regeln, neuen Abläufen und Auflagen. Das ist für Unternehmer eine Zumutung. Die Pleitewelle wird umso größer sein, je mehr Unternehmer und Selbstständige an den unübersichtlichen Hilfsprogrammen verzweifeln. Die Bundesregierung hätte die Wirtschaftshilfen spätestens zum Start des Lockdowns vereinfachen müssen./al/DP/mis