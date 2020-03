REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trump und Corona:

Nun, da sich das Coronavirus aber unübersehbar in den USA ausbreitet, wird Trump unruhig.



Er sieht seine Wiederwahl in Gefahr. Das scheint Curevac nicht zu interessieren. Dort will man einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln, hieß es aus dem Tübinger Unternehmen. Wie beruhigend./al/DP/mis