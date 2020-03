Presseschau: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Hamsterkäufen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Hamsterkäufen

Leergeräumte Nudel-Regale, Menschen, die 250 Liter Sprudelwasser kaufen, Supermarktverkäufer am Rande des Nervenzusammenbruchs: Wer sich in den sozialen Netzwerken derzeit durch Fotos und Leidensberichte geplagter Einkäufer scrollt oder selbst einkaufen geht, kann nur den Kopf schütteln über den Typus Mensch, der in Deutschland bis vor wenigen Tagen praktisch unbekannt war: den sogenannten Hamsterkäufer.



Wäre dessen Verhalten lediglich irrational, könnte man es beim Kopfschütteln belassen. Leider ist es auf mehreren Ebenen, und auch längerfristig, schädlich.