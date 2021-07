Presseschau: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zum Reformstau in Deutschland

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zum Reformstau in Deutschland:

"Die deutsche Politik braucht mehr vom Reformgeist eines Gerhard Schröder, der das Land mit der Agenda 2010 zurück in die Erfolgsspur gebracht hat - und wegen der mit dieser Politik verbundenen Härten seine Abwahl als Kanzler und die Zerreißprobe in der SPD in Kauf nehmen musste.



Das Land braucht aber auch Wählerinnen und Wähler, die dem politischen Spitzenpersonal klarmachen, dass Langfristwirkungen eine wichtige Grundlage ihrer Wahlentscheidung sind. Politiker verändern Prioritäten - wenn die Wähler darauf bestehen."/yyzz/DP/he