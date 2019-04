Presseschau: 'Frankfurter Rundschau' zu Taxifahrer/Verkehrsminister

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Taxifahrer/Verkehrsminister

Der Unmut der Taxifahrer trifft Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit voller Wucht.



Er will mit einer Gesetzesreform den Personenbeförderungsmarkt öffnen. Das würde neue und potenziell übermächtige Konkurrenz für die Taxifahrer bedeuten. Es ist nur zu verständlich, dass sie gegen dieses Vorhaben mobilisieren. An dem Fall zeigt sich exemplarisch, welche Herausforderungen die Digitalisierung schafft. Es geht einerseits darum, bestehende Arbeits- und Sozialstandards zu erhalten, andererseits darf der technische Fortschritt nicht ausgesperrt werden. Intelligent programmierte Algorithmen können dafür sorgen, dass weniger unnötige Fahrten gemacht werden. Das ist betriebswirtschaftlich effizienter und dient der Umwelt. Im Status quo zu verharren, ist also keine Lösung. An manchen Stellen muss sich das Fahrdienstgewerbe verändern. Die Politik muss aber sicherstellen, dass das nicht zu Ausbeutung führt./zz/DP/mis