Pressemitteilung zur Wiederentdeckung des Schriftstellers Franz Callenbach (1663-1743)

300-jähriger DornröschenschlafFast 300 Jahre nach ihrer Entstehung hat der ehemaligeDeutschlehrer Reinhard Roth aus Heidelberg 2010 zum ersten Mal dieWerke Callenbachs in der Edition Ralf Fetzer als Reprintherausgegeben. Zudem ist 2017 anlässlich der Ausstellung zuCallenbach im Wetzlarer Reichskammergerichtsmuseum ein Katalogerschienen, der eine gute Einführung in sein Werk bietet undCallenbachs Bedeutung für die deutsche Literatur von Seiten derWissenschaft beschreibt.Der Jesuit Franz Callenbach war im ersten Viertel des 18.Jahrhunderts an dem Wetzlarer Jesuitengymnasium tätig. In seinerFunktion als Rektor und Rhetoriklehrer schrieb er acht satirischeKomödien, die - unüblich innerhalb des Genres Jesuitendrama - keinereligiös-moralischen Themen ansprechen, sondern gezielt Kritik an derGesellschaft üben. Dabei waren besonders die Angehörigen desReichskammergerichts ebenso wie die Institution des Gerichts selbstGegenstand seiner Kritik. Aber auch Themen gesellschaftlicherMissstände wie Leibeigenschaft, absolutistische Willkür,Soldatenhandel und modische Eitelkeiten werden den Rezipienten derKomödien vor Augen geführt.Franz Callenbach (1663-1743), Acht Schulkomödien, Reprint derOriginalausgaben, hg. von Reinhard Roth, Edition Ralf Fetzer,Edingen-Neckarhausen 2010, 1000 Seiten, fest gebunden, 40,00 Euro.Erhältlich beim Verlag und im Buchhandel. ISBN 978-3-940968-01-2Katalog: Franz Callenbach (1663-1743) und seine acht Schulkomödienin Wetzlar. Was einmahl wahr ist, bleibt wahr, hg. von derGesellschaft für Reichskammergerichtsforschung Wetzlar, Michael ImhofVerlag 2017, 80 Seiten, 27 Farbabb., 10,00 Euro. Erhältlich beimVerlag und im Buchhandel. ISBN 978-3-7319-0550-9