Pressemitteilung zur GamifyCon 2017 / vbw: Games-Industrie ist wichtiger Bestandteil der Digitalwirtschaft

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. hat im Rahmen der GamifyConference 2017 die Bedeutung von"Games" für die Wirtschaft hervorgehoben. "Die Games-Industrie istschon heute ein wichtiger Teil der Digitalwirtschaft und gehört zuden bedeutendsten Zukunftsbranchen. 2015 gab es in Deutschlandbereits über 30.200 Beschäftigte, der Umsatz für digitale Spiele lagbei rund 2,8 Milliarden Euro. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen,müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Dazu brauchen wir eine bessereIT-Infrastruktur. Bis 2020 muss in Bayern flächendeckend eineÜbertragungsgeschwindigkeit von hundert Megabit pro Sekunde zurVerfügung stehen. Ebenso wichtig ist es, das mobile Internet auf 5Gauszubauen", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt."Games sind weit mehr als ein Unterhaltungsmedium. Sogenannte'Serious Games' haben einen ernsten und praktischen Nutzen. AlsPlanspiele, Simulationen oder Anwendungen im Gesundheitsbereich, zumBeispiel bei der Diagnostik, sind sie für die Aus- und Weiterbildungnicht mehr wegzudenken", so der vbw Hauptgeschäftsführer.Handlungsbedarf besteht beim Fachkräftenachwuchs. "Für dieEntwicklung digitaler Zukunftstechnologien brauchen wir gutausgebildeten MINT-Nachwuchs. Diese Fachkräfte fehlen uns aber schonheute. Darüber hinaus müssen wir gerade mit Blick auf jungeUnternehmer in der Spielebranche die Gründerkultur stärken, zumBeispiel mit besseren Finanzierungsmöglichkeiten und dem Zugang zuUnternehmen, um Ideen gemeinsam zu entwickeln und zu erproben",betonte Brossardt.Laut vbw unterstützen "Serious Games" Unternehmen dabei,Entscheidungen und Produktionsprozesse zu optimieren. Die zweitewichtige Entwicklung heißt "Gamification". Dabei werden Spielelementein andere digitale Bereiche eingebunden. Brossardt erläuterte:"Dadurch regen wir Mitarbeiter an, ihre Tätigkeiten mit einemgrößeren Interesse zu verrichten. Das erhöht die Produktivität imUnternehmen. Auf der anderen Seite wollen wir Kunden anregen, sichlän-ger und intensiver mit einem Produkt oder einer Dienstleistung zubeschäftigen." Beispiele dafür sind Ranglisten und Bonuspunkte, diein Echtzeit die Ergebnisse des eigenen Handelns zeigen und soLerneffekte und Motivation erhöhen.