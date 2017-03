Weitere Suchergebnisse zu "RHI":

München (ots) - Das Roman Herzog Institut (RHI), das sich alsPlattform für freies Nach-, Vor- und Querdenken versteht, feierte inMünchen mit einer Festveranstaltung sein 15-jähriges Bestehen - Zeitzurückzublicken, aber auch in die Zukunft zu schauen. "Es geht unsnicht nur darum, Antworten zu liefern, sondern auch darum, dierichtigen Fragen zu stellen - für die Generationen von heute undmorgen. Die Gründung des Instituts entsprach dem Ziel, eine Plattformzu schaffen, die einen ebenso ungefilterten wie anspruchsvollen undnachdenklichen Diskurs über gesellschaftlich relevante Themen erlaubtund fördert. Wir sind dankbar, dass wir mit dem Namensgeber desInstituts, dem ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, vor 15Jahren das interdisziplinäre RHI ins Leben rufen konnten", so Prof.Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI."Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und diebayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm fühlensich den grundsätzlichen Reformanliegen des früheren Bundespräsiden-ten Roman Herzog besonders verpflichtet. Das RHI setzt die ordnungs-politischen Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft in Konzepte undVeröffentlichungen zur Rolle von Unternehmen und Führungspersön-lichkeiten um. Und es beschreibt die positiven Wirkungen der SozialenMarktwirtschaft auf die Unternehmen und die Gesellschaft. Deshalbfördern wir das RHI inhaltlich und finanziell. Wir gratulieren demRHI herzlich zu 15 Jahren erfolgreicher Arbeit und freuen uns auf dieweitere Zusammenarbeit", erklärte bayme vbm vbw Präsident AlfredGaffal.Rodenstock betonte bei der Festveranstaltung die Bedeutung klarerFakten im gesellschaftlichen Diskurs: "Wir wollen die emotionalaufgeheizte Debatte um gesellschaftspolitische Themen versachlichen.In einer Zeit, in der das Postfaktische Einzug in die Politik hält,ist es notwendiger denn je, kritische Fragen zu stellen und nachtragfähigen Lösungen zu suchen. Darin liegen der Nutzen und die Not-wendigkeit von Think-Tanks wie dem RHI. Wir freuen uns darauf, dieArbeit des Instituts im Sinne des verstorbenen BundespräsidentenRoman Herzog in Zukunft fortzuführen."Das ROMAN HERZOG INSTITUT versteht sich als Plattform für freiesNach-, Vor- und Querdenken. Im interdisziplinären Diskurs mitführenden Persönlichkeiten werden visionäre und inspirierendeAntworten auf brennende Fragen unserer Zeit erarbeitet. Bundespräsi-dent Professor Roman Herzog war Schirmherr des RHI und ist derNamensgeber des Instituts. Sein reformerisches Denken ist wegweisendfür die Ausrichtung des RHI.Pressekontakt:Kontakt: Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203,E-Mail: dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: Roman Herzog Institut e.V., übermittelt durch news aktuell