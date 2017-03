Pressemitteilung von Save the Bays: Richterin verhängt in den Bahamas Geldbuße über den Bekleidungsproduzenten Peter Nygard

Der kanadische Geschäftsmann wurde wegen Missachtung des Gerichtsin Zusammenhang mit illegalen Baggerarbeiten für schuldig befundenNassau, Bahamas (ots/PRNewswire) - Der kanadischeBekleidungshersteller Peter Nygard wurde heute von einer bahamaischenRichterin wegen Verstoßes gegen eine Gerichtsverfügung über dieEinstellung von schädlichen Baggerarbeiten in der Nähe seinesStrandhauses auf den Bahamas mit einer Geldbuße von $ 50.000 belegt.Richterin Rhonda P. Bain vom obersten Gerichtshof fand, dassNygard ihre Anordnung aus dem Jahr 2013 missachtet hatte, dieBaggerarbeiten am Meeresgrund um sein Anwesen am westlichen Ende vonNassau Island einzustellen. Richterin Bain gab Nygard bis 21. MärzZeit, die Geldbuße zu bezahlen oder im Fox Hill Gefängnis eineHaftstrafe von 14 Tagen anzutreten."Dies ist ein außerordentlicher Erfolg für die Umweltgerechtigkeitauf den Bahamas", sagte Rechtsanwalt Fred Smith, der in derVerhandlung Save the Bays (STB) vertrat, eine lokaleUmweltschutzorganisation. In den vergangenen Jahren hat Nygard nachAussage von Hr. Smith die Größe seines Anwesens durch Ausbaggern vonSand im Meer und Aufbringung an seinem Strand fast verdoppelt unddadurch Riffe und andere natürliche Habitate beschädigt."Hr. Nygard hat seit Jahren Umweltschäden verursacht, und dieRegierung von Premierminister Perry Christie hat, statt die Gesetzezu vollstrecken, in die andere Richtung geblickt", sagte Smith."Heute müssen alle dem Obersten Gericht der Bahamas dankbar sein,dass es die Rechtsstaatlichkeit gewährleistet und Hr. Nygard zurRechenschaft gezogen hat."Richterin Bain urteilte, dass Nygard den, entgegen ihrer Anordnungentlang seines Standes angehäuften Sand bis zum 7. April zu entfernenoder widrigenfalls eine weitere Buße in Höhe von $ 50.000 plus $1.000 je Tag, an dem er gegen ihre Anordnung verstößt, zu zahlen hat.Nygard wurde des Weiteren zur Zahlung der Gerichtskosten von Save theBays' verurteilt.Die Angelegenheit rund um die Baggertätigkeit von Nygard hatenormes internationales Interesse erweckt. Als ein bahamischesKabinettsmitglied im vergangenen Jahr bei einer Sitzung desParlaments von STB entwendete E-Mail vorlas, urteilte der ObersteGerichtshof, dass der Minister das verfassungsmäßige Recht der Gruppeauf Privatsphäre verletzt habe und auferlegte dem Minister eineStrafzahlung von $ 150.000. Nach dem Urteil drohte die Regierung demRichter und STB mit Missachtung des Parlaments. Dies löste eineVerfassungskrise im Land aus, die bisher noch nicht beigelegt ist.In der vergangenen Woche sagte das US-Außenministerium in seinemjährlichen Menschenrechtsbericht, dass "sich das Klima fürzivilgesellschaftliche Gruppen offensichtlich verschlechtere" undbezog sich, unter Bezugnahme auf das öffentliche Verlesen der E-Mailsvon Save the Bays', auf "Einschüchterung vonNichtregierungsorganisationen durch Regierungen."Pressekontakt:Paco Nunez unter media@savethebays.bsEinschlägiger Link: http://www.savethebays.bs/Original-Content von: Save the Bays, übermittelt durch news aktuell