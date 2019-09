Pressemitteilung von BMU und VCI / Bundesumweltministerium und VCI führen erfolgreiche Kooperation fort / Neue Messmethoden für Chemikalien im menschlichen Körper

Frankfurt/Main (ots) -- Entwicklung neuer Methoden für 50 Stoffe- 4 Stoffe werden neu in das Programm aufgenommen- 22 Messmethoden sind fertig entwickelt, 21 weitere in ArbeitDas Bundesumweltministerium (BMU) und der Verband der ChemischenIndustrie (VCI) arbeiten seit 2010 an der Weiterentwicklung dessogenannten Human-Biomonitorings. Dabei geht es um die Entwicklungneuer Methoden, mit denen Chemikalien im menschlichen Körpernachgewiesen und gemessen werden können. Die Ausarbeitung derAnalysemethoden ist aufwendig und benötigt Zeit. Deshalb wurde dieKooperation nun um weitere fünf Jahre bis 2025 verlängert. DiePartner wollen für bis zu 50 Chemikalien, die etwa über Lebensmittel,Luft, Kosmetika oder Gebrauchsgegenstände aufgenommen werden können,erstmals Messmethoden entwickeln. Damit soll anschließend dieBelastung des menschlichen Organismus mit diesen Stoffen verlässlichgemessen werden.Mit Unterstützung eines hochrangig besetzten Expertenkreises ausForschung, Industrie und einschlägigen Fachbehörden sind auch diesesJahr relevante Stoffe ausgewählt worden. Es handelt sich um diebioziden Wirkstoffe Piperonylbutoxid (PBO),5-Chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol (Diclosan) sowie Fipronil, außerdem2,4-Di-tert-butylphenol (2,4-DTBP), welches ein Abbauprodukt eineshäufig verwendeten Zusatzstoffes für Kunststoffmaterialien mitLebensmittelkontakt ist. 2020 werden nochmals drei weitere Stoffeausgewählt. Dann ist die geplante Zielgröße von 50 erreicht.Für 22 Stoffe ist die Methodenentwicklung bereits abgeschlossen.Die analytischen Methoden wurden und werden in anerkannten,internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht, damit sie weltweitverfügbar und nutzbar sind. An 21 weiteren Stoffen wird derzeitgearbeitet. Für 4 ausgewählte Stoffe konnte die Methodenentwicklungaufgrund von analytischen Schwierigkeiten nicht erfolgreichabgeschlossen werden.Aufgrund der Komplexität der Aufgabe ist eine Fertigstellung derMethoden nicht bis Ende 2020 möglich. Einer Verlängerung dergelungenen Kooperation zwischen BMU und VCI haben daher beide Seitenzugestimmt.Im Fokus der Zusammenarbeit von BMU und VCI stehen Stoffe, für diees bisher keine geeignete Messmethode gibt, denen die Bevölkerungaber potenziell vermehrt ausgesetzt ist oder die eine besondereGesundheitsrelevanz haben können. Eine verlässliche Messung der imKörper nachweisbaren Menge ist eine wesentliche Voraussetzung, umbeurteilen zu können, ob eine gesundheitlich relevante Belastungvorliegt.Für die Entwicklung der Nachweismethoden hat der VCI dieVerantwortung übernommen. Für die Anwendung der Methoden ingeeigneten Studien liegt die Verantwortung beim BMU, das hier eng mitdem Umweltbundesamt zusammenarbeitet. Geeignete Untersuchungen findenzum Beispiel im Rahmen der Deutschen Umweltstudien zur Gesundheit(GerES) und in der Umweltprobenbank des Bundes (UPB) statt.Die mit dem BMU-VCI-Projekt erzielten Fortschritte haben dazubeigetragen, dass Deutschland auch die Koordinierung eines EU-weitenProgramms zum Human-Biomonitoring übertragen wurde. Dieses Programmträgt die Kurzbezeichnung HBM4EU. Im Zeitraum 2017 bis 2021 stelltdie EU-Kommission 50 Millionen Euro zur Verfügung, um dieHuman-Biomonitoring-Aktivitäten der EU-Mitgliedstaaten und einigerassoziierter Staaten zusammenzuführen und weiterzuentwickeln. Das UBAkoordiniert und steuert sehr erfolgreich dieses komplexe Vorhaben undbringt dabei auch die Ergebnisse aus der Kooperation von BMU und VCImit ein.Über den VCIDer VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmenausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichender Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht fürmehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. 2018 setzte die Branche 203Milliarden Euro um und beschäftigte rund 462.500 Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-PressestelleTelefon: 069 2556-1496E-Mail: presse@vci.dehttp://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell