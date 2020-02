Gütersloh/Berlin (ots) - Zum 15. Mal ehrt die Großbäckerei Mestemacher wiederzwei Spitzenväter mit dem "Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres". DasPreisgeld je Vater beträgt 5.000 Euro. Die Siegerväter stammen aus Hamburg undHerford in Ostwestfalen-Lippe.5.000 Euro Preisgeld erhält die Elly Heuss-Knapp-Stiftung, DeutschesMüttergenesungswerk, aus Berlin.Mestemacher würdigt erstmals auch eine Mütterorganisation."Leistungen von Müttern und Vätern nützen uns allen. 70 JahreMüttergenesungswerk sind ein wunderbarer Anlaß, zukünftig auch zu den modernenund emanzipierten Vätern eine Mütterorganisation auszuzeichnen", hebtInitiatorin Prof. Dr. Ulrike Detmers hervor.Der Spitzenvater-Preis würdigt das praktizierte partnerschaftliche Ehe- undFamilienmodell. Geehrt werden Väter, die das berufliche Fortkommen der Mutterfördern und sich bei der Kinderbetreuung und im Haushalt engagieren.Das Projekt "Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres" strebt auch danach, dieWichtigkeit der Rolle des Vaters für die Entwicklung des Kleinst-, Klein undSchulkindes ins öffentliche Bewusstsein zu rufen. Das Projekt bricht mit dertraditionellen Vorstellung, dass für die ersten Monate und Lebensjahre alleindie Mutter zuständig ist. Betont wird vielmehr die Notwendigkeit einerintensiven Beziehung zwischen Vätern und ihren Kindern von Anfang an.Mestemacher lädt über 200 Gäste ein in das 5 Sterne Hotel InterContinental inBerlin zu einem großen Festakt mit Gala-Lunch und einem kleinen Konzert derMusikerinnen und Musiker des "Oberbaum Orchester Berlin".Bitte beachten Sie, dass Ihnen nur mit einer persönlicher und nicht übertragbareEinlasskarte Zutritt zu den Festräumen möglich ist.Sie können sich bis zum 2. März 2020 per E-Mail an ulrike.detmers@mestemacher.deakkreditieren.Datum: Freitag, 6. März 2020Uhrzeit: Festakt: 11:00 Uhr - 13:00 Uhr, anschließend Gala-Lunch und kleinesKonzert der Musikerinnen und Musiker des "Oberbaum Orchester Berlin".Ort: Hotel InterContinental Berlin, Pavillon, Budapester Str. 2, 10787 BerlinDie Festrede hält Prof. Dr. Bernd Blöbaum, Institut fürKommunikationswissenschaft der Universität Münster.Die Pressemappe steht Ihnen am Donnerstag, 5. März 2020 um 24:00 Uhr auf unsererWebsite www.mestemacher.de zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Mestemacher GmbHProf. Dr. Ulrike DetmersVorsitzende der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHSprecherin der GruppeRessortleitungPublic AffairsMarketingSocial MarketingTel.: +49-5241-8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51886/4531097OTS: Mestemacher GmbHOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell