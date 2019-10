Berlin (ots) - Zu dem geplanten Werbeverbot fürSchönheitsoperationen bei Jugendlichen erklärtBundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt: "Ohne medizinischenGrund gehören Jugendliche nicht unters Messer. Das geplanteWerbeverbot für Schönheitsoperationen ist deshalb richtig. Nochbesser wäre es, solche Eingriffe bei Minderjährigen ganz zuverbieten.Wir müssen den Hype um den Schönheitskult in den Medien und in denSozialen Netzwerken beenden und stattdessen das Selbstwertgefühl derjungen Menschen stärken. Eltern sollten mit ihren Kindern überSelbst- und Fremdwahrnehmung sprechen. Schulen können durchAufklärung dazu beitragen, dass Heranwachsende nicht unrealistischenSchönheitsidealen nacheifern. Und an Ärztinnen und Ärzten ist es, aufsolche völlig unnötigen Eingriffe bei Minderjährigen zu verzichten.Die meisten seriösen Fachärzte für ästhetische und plastischeChirurgie lehnen solche Operationen ohnehin ab.Schönheitsoperationen sind nicht nur mit körperlichen Risikenverbunden, sie können auch seelisch belastend sein. Wir stehen allein der Verantwortung, Jugendliche davor zu schützen."Pressekontakt:Samir RabbataPressesprecherBundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinFon +49 30 400 456 - 703Fax +49 30 400 456 - 707mobil: 0160 / 364 51 84samir.rabbata@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell