Pressemappe SKODA SCALA (FOTO)

Mit dem SCALA definiert SKODA seine Kompaktklasse völlig neu. Wieder Name schon sagt, will die Marke mit dem neuen SCALA hoch hinaus:Das Wort SCALA kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ,Treppe',,Leiter' oder ,Maßstab'. Der neue SCALA nimmt mit neuer Technik,emotionalem Design, hoher Funktionalität und State-of-theArt-Connectivity gleich mehr als nur eine Entwicklungsstufe - ersetzt auch neue Maßstäbe in der Kompaktklasse. Der SCALA bietet fünfMotorvarianten mit einer Leistung von 66 kW (90 PS)* bis 110 kW (150PS)*, hohe aktive und passive Sicherheit sowie Voll-LED-Scheinwerferund -Heckleuchten. Dazu machen ihn viel Platz für Gepäck undPassagiere sowie zahlreiche Simply Clever-Ideen zu einem echtenSKODA.