In diesem Jahr ist vieles anders. Aber gilt das auch für die Ängste der Deutschen? Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf die Sorgen im Land? Bereits zum 29. Mal hat das Infocenter der R+V Versicherung die Sorgen der deutschen Bevölkerung rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit untersucht. Detaillierte Einblicke in die Ergebnisse der repräsentativen Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" bieten Prof. Dr. Manfred G. Schmidt vom Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg und Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters.