Pressekonferenz zur Ankündigung der 2017 China-Latin America International Expo wurde in der chinesischen Stadt Zhuhai abgehalten

Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Die Pressekonferenz zurAnkündigung der China-Latin America International Exhibition wurde am1. November 2017 in der chinesischen Stadt Zhuhai abgehalten. DerOrganisationsausschuss gab preis, dass die Messe von der chinesischeninternationalen Handelskammer ausgerichtet wird und von derKommunalregierung von Zhuhai, dem Handelsministerium der ProvinzGuangdong, dem Guangdong-Ausschuss vom China Council for thePromotion of International Trade (CCPIT) und der Zhuhai Hengqin NewArea of China (Guangdong) Pilot Free Trade Zone mitorganisiert wirdund vom 9. bis 11. November 2017 im Zhuhai International Convention &Exhibition Center stattfinden wird. An der Messe unter dem Motto"Close Friends Make Distances Disappear" (zu dt. etwa: enge Freundeüberbrücken Entfernungen) werden aller Voraussicht nach hochkarätigeFührungskräfte aus knapp 500 führenden chinesischen undinternationalen Unternehmen teilnehmen.Auf der diesjährigen Messe wird ein Hauptforum, daschinesisch-lateinamerikanische Wirtschafts- undHandelskooperationsforum, zeitgleich mit drei weiteren Forenstattfinden: das chinesisch-lateinamerikanische Forum für Innovationund Entwicklung von internationalen Handelsdiensten (Outsourcing)2017, der Dialog mit Lateinamerika bei der chinesischenMitgliedschaftsvertreterkonferenz des chinesisch-lateinamerikanischenHandelsrats sowie die Investment- & Handelsbörsenkonferenz derchinesisch-lateinamerikanischen internationalen Expo. Auf der Messewerden zudem Regierungsbeamte aus China und lateinamerikanischenLändern sowie führende Fachleute, Forscher und Unternehmer aus diesenbeiden Regionen zusammenkommen. Sie werden die neuen Trendsbesprechen, die immer mehr Form annehmen, und die Gelegenheiten unterdie Lupe nehmen, die sich angesichts der Zusammenarbeit zwischenChina und Lateinamerika auftun. Sie werden Empfehlungen aussprechen,wie Zhuhai bestmöglich als Pilotgebiet für diechinesisch-lateinamerikanische Zusammenarbeit aufgestellt werdenkann. Des Weiteren sind für die Messe diverse Unterhaltungs- undSportereignisse geplant, so z. B. ein freundschaftlichesFußballspiel. Das Ereignis soll als neue Plattform dienen, um dieZusammenarbeit zwischen China und Lateinamerika anzukurbeln, und einwichtiger Schritt für die neue Seidenstraße sein.Die Pressekonferenz wurde von Zeng Jingqiu, dem Vize-Direktor derPropaganda-Abteilung des kommunalen Parteiausschusses von Zhuhaigehalten. Es waren diverse wichtige Gäste vom Organisationsausschussanwesend, u. a. Wang Xiaobin (Direktor des kommunalen Handelsamts vonZhuhai), Zhuang Haiqing (President vom untergeordneten Rat der CCPITin Zhuhai), Hu Jia (Vorsitzender der Zhuhai Dahengqin InvestmentCompany) und Guo Jin (Direktor für Industrie-Investment der HuafaGroup).