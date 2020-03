Pressekonferenz zum Nachtragshaushalt in Rheinland-Pfalz / SWR Extra am 24.3.2020, 15:30 Uhr live im SWR Fernsehen und im Netz (FOTO)

Mainz (ots) - SWR Extra: Voraussichtlich größter Nachtragshaushalt in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz / Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und anderen am Di., 24. März 2020, 15:30 Uhr live im SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz, im Stream und als Facebook LiveDas Land Rheinland-Pfalz steht davor, den voraussichtlich größten Nachtragshaushalt seiner bisherigen Geschichte zu verabschieden. Das SWR Fernsehen überträgt live die Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Volker Wissing (FDP), Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Ulrike Höfken (Bündnis 90/Grüne) sowie Ministerin der Finanzen, Doris Ahnen (SPD), am Dienstag, 24. März 2020, ab 15:30 Uhr. Auf www.swr.de/rp wird es einen Livestream geben, auf Facebook.com/swraktuell ein Facebook Live.Im Studio steht Gernot Ludwig aus der SWR Redaktion Landespolitik für Einschätzungen zur Verfügung, es moderiert Fatma Mittler-Solak.Die Pressekonferenz wird sowohl im SWR Fernsehen als auch online simultan in Gebärdensprache übersetzt.Mediathek: Die Sendung ist auch auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen.Informationen aus dem SWR im Abo auf: http://swr.li/swr-vernetzt-newsletter-100Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4554941 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell