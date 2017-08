Pressekonferenz von Börner Abdichtungssystemen Straßen-, Brücken,-Flachdachbau, Bad Hersfeld am 20.09.2017 (FOTO)

Bad Hersfeld (ots) -Partnerschaft, Innovationen, Visionen mit dem neuen GesellschafterSergey Kolesnikov, MoskauDurch die neue Partnerschaft mit der Technonicol Corporation,Moskau, sichert sich die Börner GmbH & Co. KG den Zugriff auf neueKompetenzen und Know-how mit innovativen Abdichtungssystemen imBereich Straßen- und Bautenschutz und Flachdächern. Technonicol isteiner der führenden Hersteller von innovativen, nachhaltigen undenergieeffizienten Bau- und Dichtungsstoffen mit weltweit 53Produktionsstandorten. Die Technonicol Corporation treibt vor allemihr Geschäft in Westeuropa mit großen Anstrengungen voran, wobeidabei der Fokus auf Deutschland als stabiler Wachstumsmarkt liegt."Börner hat in vielen Projekten bewiesen, dass sie beianspruchsvollen Herausforderungen immer eine Lösung haben", sagtSergey Kolesnikov, Gründer von Technonicol und neuerMitgesellschafter bei Börner. "Unser Einstieg geht damit weit übereine reine Finanzbeteiligung hinaus. Mit dem beidseitig vorhandenemKnow-how und den immensen flexiblen Produktionskapazitäten werden wirgemeinsam unser Leistungsportfolio systematisch ausbauen und auf denindividuellen Kundenbedarf zugeschnittene Abdichtungslösungenentwickeln", betont Kolesnikov. Der strategische Schwerpunkt liegtdabei auf der Produkt- diversifizierung in neue Materialien, derForschung und Entwicklung, den Logistik- und Lieferprozessen sowieder weiteren Internationalisierung des Gesamtgeschäfts. MichaelBörner, geschäfts- führender Gesellschafter der Georg Börner GmbH &Co. KG, ergänzt: "Wir werden die große Chance nutzen, neue undinnovative Impulse in einer ganzen Branche zu geben und dabei starkerund lösungsorientierter Partner für Planer, Ingenieure, Architektenund Bauunternehmen sowie das Handwerk und die öffentliche Hand sein."Börner ist sich sicher, dass durch diese auf Vertrauen undVerlässlichkeit aufgebaute Partnerschaft, die Position seinesUnternehmens gegenüber dem Wettbewerb deutlich gesteigert werdenkann. Optimierte Produktionsprozesse, Verbesserung bestehenderTechnologien und die Erschließung neuer Marktsektoren stehen ganzoben auf der Agenda. Pläne für den Bau einer neuen Linie fürKunststoffdachbahnen im Werk Börner werden bereits umgesetzt,wesentliche Erweiterungen des Sortiments über den gesamtenAbdichtungskomplex, beispielsweise mit Steinwolle, sind in Planung.EINLADUNG ZUR PKMittwoch, 20.09.2017 | Einlass: ab 10.30 Uhr | Offizieller Beginn:11.00 Uhr | Anlass: Strategische Neuausrichtung von BÖRNER Dach- undBautenschutz verbunden mit den Auswirkungen auf den Markt | GeorgBörner Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG |Heinrich-Börner-Straße 31 | 36251 Bad Hersfeld | Konferenzraum im1. Stock | Das Unternehmen liegt direkt am BahnhofDie Veranstaltung ist in deutscher Sprache mitDolmetscher(konsekutiv).TEILNEHMERMichael BörnerGeschäftsführender Gesellschafter BÖRNERMichael SpiesGeschäftsführer, Schwerpunkt Export, BÖRNERSergey KolesnikovNeuer Mitgesellschafter BÖRNER und Gründer sowieMitinhaber von TechnoNICOLMaxim GoryachevCEO TechnoNICOL InternationalStefan BrucknerModeration, marconABLAUFEmpfang bei Speisen und GetränkenKurze Vorgespräche nach VereinbarungEinführungBÖRNER - Michael Börner zu Struktur, Entwicklung, Geschichte,Zukunft, Standort- und WirtschaftsfaktorTechnoNICOL - Sergey Kolesnikov zu Struktur, Hintergründe undEntwicklungen zum Konzern im Zusammenhang mit BÖRNER, operativeMaßnahmen, besondere AktivitätenIhre Fragen, unsere AntwortenAuf Wunsch: Geführte Besichtigung des Werks BÖRNER mitHintergrundinformationen, Fotogelegenheiten undErläuterung neuer baulicher ErweiterungsmaßnahmenU. A. w. g. wenn möglich bis zum 11.09.2017Pressekontakt:marcon.marketing consultingStefan BrucknerHauptstraße 1D-82008 UnterhachingTelefon: +49 89 55 05 201-12Fax: +49 89 55 05 201-29Mobil: +49 172-911 6007stefan.bruckner@marcon-int.dewww.marcon.deOriginal-Content von: Georg B?rner Chemisches Werk f?r Dach- und Bautenschutz GmbH&Co.KG, übermittelt durch news aktuell