Pressekonferenz und Buchvorstellung anlässlich der BASF-Aktionärsversammlung

Heidelberg (ots) -ZUM BEISPIEL BASFÜBER KONZERNMACHT UND MENSCHENRECHTEDo, 3. Mai 2018, 11.00 DGB-Gewerkschaftshaus, Willi-Richter-SaalWilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt/MainBASF vernachlässigt Menschenrechte im südafrikanischen BergbauWie ist es möglich, dass die Menschen, die eines der wertvollstenMetalle der Welt für ein deutsches Vorzeigeunternehmen abbauen, inSlums leben?Mit dieser Frage konfrontiert die Kampagne »Plough Back TheFruits« seit vier Jahren den deutschen Chemiekonzern BASF, der sichselbst als Vorbild in »freiwilliger Lieferkettenverantwortung»darstellt. Im sechsten Jahr nach dem Massaker von Marikana 2012 habensich die Arbeits- und Lebensbedingungen der MinenarbeiterInnen beiLonmin, dem Platinlieferanten von BASF, kaum verändert. Jetzt stehtder Verkauf von Lonmin an Sibanye-Stillwater an, einensüdafrikanischen Konzern, der bislang hauptsächlich im Goldgeschäfttätig ist und mit der Übernahme zum zweitgrößten Akteur imPlatinsektor wird.Die Entlassung von gut einem Drittel der Belegschaft wurde bereitsangekündigt. Auch weist Sibanye-Stillwater jede Zuständigkeit fürVersäumnisse Lonmins und damit für die noch immer ausstehendeAufarbeitung des Massakers von sich. Doch unabhängig davon, ob dieFirma Lonmin oder Sibanye-Stillwater heißt: Die gesetzlichen Auflagender Sozial- und Arbeitspläne sind verpflichtend.Alle beteiligten Firmen, darunter auch BASF als Hauptkunde, müssenendlich handeln, die offensichtlichen Verstöße dürfen nicht längerkonsequenzlos ignoriert werden.Auf der Pressekonferenz berichtet Thumeka Magwangqana über dieSituation der Frauen im Bergbau und in den lokalen Communities, dieunter den bestehenden Verhältnissen am stärksten zu leiden haben.Andries Nkome vertritt als Rechtsanwalt eine Reihe von Überlebendendes Massakers, die nach wie vor mit Gerichtsverfahren konfrontiertsind, in denen sie selbst kriminalisiert werden, anstatt dass dieSchuldigen sich verantworten müssten. Gemeinsam mit Bischof Jo Seokawerden sie auch auf der BASF-Hauptversammlung am 4. Mai in Mannheimsprechen.Welche Rolle spielen transnationale Konzerne im globalenRohstoffhandel und wie groß ist ihr wirtschaftlicher, politischer undgesellschaftlicher Einfluss?Pünktlich zur BASF-Hauptversammlung wird der Sammelband »ZumBeispiel BASF. Über Konzernmacht und Menschenrechte« vorgestellt. Dasvon der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanzierte Buch versammelt Stimmenvon ArbeiterInnen, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen ausSüdafrika und Europa und zeigt am Beispiel der Platin-Lieferkette vonBASF koloniale Kontinuitäten im Rohstoffhandel auf. Die behandeltenThemen reichen von globalen Lieferketten und deren Gestaltung durchHandelsabkommen und Entwicklungspolitik, über Steuervermeidung undLobbyismus bis hin zu dringend notwendigen rechtlichen Regulierungenund postkolonialen Verantwortungskonzepten - und nicht zuletzt denneuen Herausforderungen transnationaler Solidarität.Mit: Thumeka Magwangqana (Marikana, Südafrika) Bürgerrechtlerinund Vorsitzende der Frauenorganisation Sikhala Sonke; Andries Nkome(Pretoria, Südafrika) Rechtsanwalt, Vertreter von Opfern undAngehörigendes Massakers von Marikana; Bischof Jo Seoka(Johannesburg, Südafrika) Vorsitzender der Bench MarksFoundation; denHerausgeberInnen Britta Becker, Maren Grimm, Jakob Krameritsch undweitere AutorInnenDie TeilnehmerInnen stehen im Anschluss für weitereInterviewanfragen zur Verfügung.Mahnwache vor der BASF Hauptversammlung: Congress Center Rosengarten,Mannheim Freitag, 5. Mai 8:45 - 9:45Pressekontakt:Markus Dufner+49(0)221 599 56 470173-713 52 37dachverband@kritischeaktionaere.deBritta Becker+49(0)30-443104 030160-948 49175Britta.Becker@rosalux.orgSimone Knapp01637302888Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika KASAsimone.knapp@kasa.deOriginal-Content von: Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, übermittelt durch news aktuell