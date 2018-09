Pressekonferenz am 12. September 2018, 12.00 Uhr - Deutscher Zukunftspreis: Bekanntgabe der Nominierungen zur diesjährigen Preisvergabe

Berlin-München (ots) - Der Mut, Neues zu denken und dies dannumzusetzen - das ist das Motto des Deutschen Zukunftspreises.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet mit diesem Preisexzellente wissenschaftliche Innovationen aus, die zugleichwirtschaftliches Potenzial entfalten und Arbeitsplätze schaffen. DerDeutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert.Die Jury hat drei herausragende Projekte der deutschen Forschungund Entwicklung für die Preisvergabe 2018 nominiert. Die Teams werdenam 12. September 2018 in München im Rahmen einer Pressekonferenz imDeutschen Museum der Öffentlichkeit vorgestellt.Die Nominierten kommen in diesem Jahr aus Bayern,Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Sehr unterschiedlichenThemen stehen im Fokus: die radikale Neukonzeption eines zentralenBauteils vieler technischer Systeme, die Entwicklung eines neuenWirkstoffs als Schutz vor lebensbedrohlichen Erkrankungen und eininnovatives Prinzip, um regenerativ gewonnene Energie besser nutzbarzu machen. Die Sprecherin und die Sprecher der Teams stellen dieArbeiten und deren Anwendungen vor.Neben den nominierten Teams sprechen Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl,Mitglied der Jury des Deutschen Zukunftspreises und Generaldirektordes Deutschen Museums, Ministerialdirektor Dr. Oliver Schmolke,Leiter der Abteilung Inland im Bundespräsidialamt, und Prof. Dr.Ferdi Schüth, Vorsitzender der Jury des Deutschen Zukunftspreises.Zur Pressekonferenz Bekanntgabe der Nominierungen zum DeutschenZukunftspreis 2018Am 12.September 2018, 12.00 UhrEhrensaal des Deutschen MuseumsMuseumsinsel 1, 80538 Münchensind die Vertreter der Medien herzlich eingeladen. Bitte meldenSie sich bis 11. September 2018 im Büro Deutscher Zukunftspreis oderder Pressestelle des Deutschen Museums an.Ausführliche Informationen und Bildmaterial über die Nominierungensind ab der Bekanntgabe am 12. September 2018 im Presseservice unterwww.deutscher-zukunftspreis.de zu finden.Im Deutschen Museum besteht seit 2006 eine Dauerausstellung zumDeutschen Zukunftspreis. Im Anschluss an die Pressekonferenz wird dasneue Modul des letztjährigen Preisträgerteams Prof. Sami Haddadin,Simon Haddadin und Sven Parusel zu "Mittelpunkt Mensch -Roboterassistenten für eine leichtere Zukunft" in der Ausstellungenthüllt.Die Medienvertreter sind zu dieser anschließenden Veranstaltungund dem Empfang ebenfalls herzlich eingeladen.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 28. November2018 in Berlin eines der drei nominierten Teams mit dem diesjährigenDeutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technikund Innovation, aus.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTelefon 089-30 70 34 44info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell