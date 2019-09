Pressekonferenz am 11. September 2019, 12.00 Uhr Deutscher Zukunftspreis / Bekanntgabe der Nominierungen zur diesjährigen Preisvergabe

Berlin-München (ots) - Aus Ideen Erfolge machen - dies gelingt denNominierten für den Deutschen Zukunftspreis.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt mit seinem PreisWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihre Innovationen, diezugleich wirtschaftliches Potenzial entfalten und Arbeitsplätzeschaffen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert.Die Jury des Deutschen Zukunftspreises hat drei Projekte ausForschung und Entwicklung für die Endrunde des Preises desBundespräsidenten für Technik und Innovation 2019 nominiert. DieTeams werden am 11. September 2019 in München bei einerPressekonferenz im Deutschen Museum der Öffentlichkeit vorgestellt.In diesem Jahr kommen zwei Teams aus Bayern und eins ausNordrhein-Westfalen. Bei ihren Projekten geht es um ein Verfahren,CO2 als Ausgangsmaterial für Alltagsprodukte zu nutzen, um effizienteund transparente Abläufe in unterschiedlichen Organisationsformenund um ein Verfahren, schwere, auch degenerative Erkrankungenerkennen und frühzeitig therapieren zu können. Die Sprecherin und dieSprecher der Teams stellen die Arbeiten und deren Anwendungen auf derPressekonferenz vor.Neben den nominierten Teams sprechen Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl,Mitglied der Jury des Deutschen Zukunftspreises und Generaldirektordes Deutschen Museums, Ministerialdirektor Dr. Oliver Schmolke,Leiter der Abteilung Inland im Bundespräsidialamt, und Prof.Dipl.-Ing. Ulrich Bruhnke, ebenfalls Mitglied der Jury des DeutschenZukunftspreises.Zur Pressekonferenzam 11.September 2019, 12.00 Uhr,im Ehrensaal des Deutschen MuseumsMuseumsinsel 1, 80538 Münchensind Journalistinnen und Journalisten herzlich eingeladen. Bittemelden Sie sich bis 10. September 2019 im Büro DeutscherZukunftspreis oder der Pressestelle des Deutschen MuseumsTel.(089)2179-475,presse@deutsches-museum.de an.Ausführliche Informationen und Bildmaterial zu den Nominiertensind ab der Bekanntgabe am 11. September 2019 im Presseservice unterwww.deutscher-zukunftspreis.de,www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis,www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/ zu finden.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 27. November2019 in Berlin eines der drei nominierten Teams mit dem diesjährigenDeutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technikund Innovation aus.Im Deutschen Museum besteht seit 2006 eine Dauerausstellung zumDeutschen Zukunftspreis. Im Anschluss an die Pressekonferenz wird dasneue Modul über die Arbeit des letztjährigen Preisträgerteams vonProf. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff und Dr. Holger Zimmermann zum Thema"Schutz bei fehlendem Immunsystem - die lebensrettende Innovationgegen gefährliche Viren" in der Ausstellung enthüllt. DieMedienvertreter sind zu dieser Veranstaltung und dem anschließendenMittags-Empfang ebenfalls herzlich eingeladen.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreiswww.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell