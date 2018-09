Pressekonferenz: Wie Diesel-Minister Andreas Scheuer die Hardware-Nachrüstung hintertreibt und die Luft durch neue schmutzige Diesel-Pkw vergiften möchte

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Die Fernsteuerung von Bundeskanzlerin Angela Merkeldurch die Dieselkonzerne geht unverändert weiter - DeutscheUmwelthilfe bewertet Details des internen Konzepts desBundesverkehrsministeriums - Peinlich für Scheuer: In Ermangelungausreichenden Sachverstandes seines Hauses wurden inhaltliche Fehlerder Ghostwriter aus den Konzernzentralen ungeprüft übernommen -Eigentlich zuständige Expertengruppe 1 im BMVI durfte neun Monatelang nicht zusammenkommen - DUH erläutert anhand gerichtlicherUrteilsgründe, warum die derzeit geplanten Maßnahmen nichtausreichen, um Millionen von Diesel-Fahrzeughaltern vor Fahrverbotenzu schützenBMW, Daimler und Volkswagen können stolz sein auf ihren LobbyistenAndreas Scheuer. Der "Vertreter der Autokonzerne im Bundeskabinett"hat sich das Industrie-Konzept einer neuerlichen gigantischenDiesel-Sonder-Verkaufsaktion zu eigen gemacht. Allerdings fehltseinem Haus nach wie vor eigener Sachverstand, um die von denAutokonzernen diktierten Maßnahmen zu verstehen und zu bewerten.So sind Andreas Scheuer schwere handwerkliche Fehler unterlaufen.Diese entlarven nicht nur die Ideengeber. Sie zeigen auf, wie erneutMillionen Halter von Dieselfahrzeugen betrogen und die Gewinne derHersteller durch teilweise sogar noch schmutzigere Neufahrzeuge alsdie aus dem Verkehr gezogenen gesteigert werden sollen. Dieoriginelle Idee, betrogenen Kunden auch noch 600 EuroBetrugs-Rückabwicklungsgebühr aufzuerlegen, wurde wenige Stunden nachBekanntwerden wieder einkassiert.Wir möchten Ihnen im Rahmen der Pressekonferenz erläutern, wie dieMinister Dobrindt und Scheuer seit Dezember 2017 ein Zusammentreffender Expertengruppe 1 verhindert und den für Freitag, 28. September2018 angekündigten Abschlussbericht solange in unzähligenEntwurfsfassungen manipuliert haben, bis die Autokonzerne damit lebenkonnten. Und dies alles, ohne dass die Experten sich über neun Monatehinweg auch nur einmal gemeinsam treffen und austauschen konnten.Schließlich stellen wir aktuelle rechtliche Bewertungen durchdeutsche Verwaltungsgerichte zur Notwendigkeit und Durchsetzbarkeitvon Dieselfahrverboten vor, um den Grenzwert für den LuftschadstoffStickstoffdioxid schnellstmöglich einzuhalten. Nach den von der DUHgerichtlich erwirkten Entscheidungen zu Fahrverboten in Stuttgart,Frankfurt, München, Düsseldorf und Aachen finden derzeit bisJahresende Gerichtsentscheidungen zu Fahrverboten in zehn weiterenStädten statt.Bei der Pressekonferenz werden wir aufzeigen, wie eine von derIndustrie unabhängige Bundesregierung die Automobilindustrie zwingenkönnte, alle Euro 5 und 6 Dieselfahrzeuge im Rahmen eines amtlichangeordneten Rückrufs so nachzurüsten, dass diese Fahrzeuge auf derStraße so sauber sind wie im Prüflabor und damit den HalternWertverlust und Fahrverbote erspart bleiben.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung anpresse@duh.de.Datum: Donnerstag, 27. September 2018 um 11 UhrOrt: Deutsche Umwelthilfe, Hackescher Markt 4, 3. OG, 10178 BerlinTeilnehmer: Jürgen Resch, BundesgeschäftsführerPressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell