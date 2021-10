Pressekonferenz der SÜLZLE Gruppe zum Green Innovation Park

Berlin / Stuttgart (ots) -"Mit außergewöhnlichen Menschen schafft SÜLZLE partnerschaftlich nachhaltige Lösungen für die Welt der Zukunft" - das ist die Vision 2030 der SÜLZLE Gruppe, die mit mehr als 1.000 Beschäftigten in Deutschland und Frankreich die Themen Stahl, Energie und Umwelt bündelt. Um dieses Ziel Realität werden zu lassen, startet das Unternehmen mit dem Green Innovation Park südlich von Stuttgart ein Leuchtturmprojekt für nachhaltiges und energieautarkes Bauen sowie vernetztes Arbeiten in Deutschland.In der Projektumsetzung arbeitet SÜLZLE eng mit strategischen Partnern wie dem auf Bau und Immobilien spezialisierten Beratungs- und Planungsunternehmen Drees & Sommer, den Architekten von kadawittfeldarchitektur, dem Energieunternehmen E.ON und dessen Tochter Bayernwerk Natur sowie dem Systemlösungsanbieter für digitale Infrastrukturen PHOENIX CONTACT zusammen. Gemeinsam geben sie erstmals Einblicke in das facettenreiche Großprojekt mit nationalem und internationalem Ausstrahlungseffekt.Wir laden Sie ein, mit uns ins Gespräch zu kommen und spannende Themen für Ihre Berichterstattung zu entdecken.Sprecher:- Heinrich und Andreas Sülzle, Geschäftsführende Gesellschafter, SÜLZLE Gruppe- Steffen Szeidl, Geschäftsführer, Drees & Sommer- Gerhard Wittfeld, Geschäftsführender Gesellschafter, kadawittfeldarchitektur- Patrick Schneckenburger, Geschäftsführung, E.ON Energy Solutions,- Franco Gola, Geschäftsführer, Bayernwerk Natur- Stephan Volgmann, Geschäftsführer, PHOENIX CONTACTZeit: Donnertag, 21.10.2021, 11 Uhr bis 13:30 UhrOrt: SÜLZLE Holding GmbH & Co. KG, Hauffstraße 16, 72348 Rosenfeld oder virtuelle TeilnahmeBitte geben Sie uns bis zum 11. Oktober unter greeninnovationpark@followred.com oder unter 0711-90140-549 Bescheid, ob Sie an der Presseveranstaltung teilnehmen möchten.Kontakt: ruediger.haasis@suelzle-gruppe.de, Tel.: +49-7428-9414-570Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell