Pressekonferenz MotoGP Sachsenring

München (ots) - Einladung Pressekonferenz MotoGP SachsenringVom 5. bis 7. Juli 2019 wird der HJC Helmets Motorrad-Grand-Prixvon Deutschland auf dem Sachsenring ausgetragen. Wir möchten Siegerne über die aktuellen Entwicklungen und den geplantenTicketvorverkauf zum deutschen Lauf der MotoGP informieren.Hierzu laden wir Sie am Donnerstag, 22. November um 10.00 Uhr zueiner Pressekonferenz mit ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk, KlausKlötzner, Vorsitzender des ADAC Sachsen e. V., Thomas Voss, ADACLeiter Motorsport und Klassik und Peter Weidinger, Vorstandmitgliedfür Sport ADAC Sachsen e. V. in das Pressezentrum des Sachsenrings(Fahrerlager Sachsenring, Lerchenstraße, 09337 Hohenstein-Ernstthal)ein.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz. Parkenkönnen Sie direkt im Fahrerlager. Bitte lassen Sie uns bis Dienstag,20. November unter oliver.runschke@adac.de wissen, ob wir Sie amSachsenring begrüßen dürfen.