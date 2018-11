Pressekonferenz: Lehrer können Kinder kaum schützen (6.11., Berlin)

Berlin (ots) -Sperrfrist: 06.11.2018 11:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Hausaufgabenheft, Brotdose, Smartphone - längst hat dieDigitalisierung der Kinder und Jugendlichen den Schulhof erreicht.Aber welche Rolle spielt der Jugendmedienschutz an DeutschlandsSchulen? Und wie gut sind Lehrkräfte und Fachpädagogen beim Schutzvor negativen Surf-Erlebnissen?Teile der Deutsche Lehrkräfte sind kaum in der Lage, Kinder undJugendliche im Umgang mit Online-Medien zu schützen - das ergab derJugendmedienschutzindex 2018 der FSM e. V. (Sperrfirst 6.11.2018, 11Uhr)Auf einer Pressekonferenz werden die FSM (FreiwilligeSelbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter sowie die unabhängigenForschungseinrichtungen Hans-Bredow-Institut für Medienforschung undJFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung, dasbesorgniserregende Ergebnis der explorativen Studie vorstellen.Der erste Teil der Studie zur Perspektive der Eltern und Kinderwurde im November 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt; die zweiteTeilstudie untersucht erstmalig in Deutschland Lehrkräfte undpädagogische Fachkräfte als Akteure des Jugendmedienschutzes.Zur Vorstellung der Studienergebnisse laden wir Sie herzlich ein:(auch im Live-Stream: Fragen Sie uns!)Pressekonferenz am 6. November 2018, um 10:00 Uhr, imTagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 (EingangReinhardstraße), 10117 Berlin.Für Ihre Fragen stehen vor Ort zur Verfügung:Prof. Dr. Uwe Hasebrink (Direktor Hans-Bredow-Institut fürMedienforschung); Dr. Niels Brüggen (Leiter der Abteilung Forschungdes JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis); MartinDrechsler (Geschäftsführer FSM e.V.)Bitte melden Sie sich über folgendes Online-Formular an:https://goo.gl/forms/HdpaHQK27hHwt3HE3 - bei Fragen wenden Sie sichbitte an unsere PR-Agentur a+o unter 040/43 29 44 15 oder schreibenSie an fsm@a-und-o.com.Mit freundlichen GrüßenMartin Drechsler(Geschäftsführer FSM e.V.)Pressekontakt:Thorsten GardeGeschäftsführender Gesellschaftera+o Ges. für Kommunikationsberatung mbHSchulterblatt 58 | 20357 HamburgTelefon +49 40 43 29 44 15Mobil +49 171 4 91 16 18E-Mail thorsten.garde@a-und-o.comWeb a-und-o.comGeschäftsführer/Managing Directors:Karin Jensen, Thorsten Garde | HRB 63041 AG HamburgOriginal-Content von: FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, übermittelt durch news aktuell