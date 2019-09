Berlin (ots) - Ständig erreichbar und mobil - die digitalenMöglichkeiten verändern unsere Art zu arbeiten. So verschwimmt beivielen Beschäftigten immer häufiger die Trennung zwischen Job undPrivatleben.Wie sich flexible Arbeitszeiten und -orte auf die Gesundheitauswirken, hat das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) miteiner aktuellen repräsentativen Umfrage untersucht.Die Ergebnisse stellen Ihnen das WIdO und der AOK-Bundesverbandauf der Pressekonferenz zum Fehlzeiten-Report 2019 vor:Dienstag, 17. September 2019 um 10 UhrTagungszentrum der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinIhre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind:Helmut SchröderStellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Institutsder AOK (WIdO) und Mitherausgeber des Fehlzeiten-ReportsProf. Dr. Antje DuckiProfessorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der BeuthHochschule für Technik Berlin und Mitherausgeberin desFehlzeiten-ReportsJens Martin HoyerStellvertretender Vorstandsvorsitzender des AOK-BundesverbandesMehr Informationen und Anmeldung online:https://aok-bv.de/presse/termine/index_22599.htmlPressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin in der Pressestelle:Christine Göpner-ReineckeTelefon: 030 / 34646-2298Mobil: 01520 / 15603126E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell