Pressekonferenz: Eröffnung des neuen YouTube Space in Berlin am 24.09., 10:00 Uhr inkl. Tour

Berlin (ots) -YouTube-PressekonferenzWo? YouTube Space Berlin, Tucholskystraße 2, 10117 BerlinWann? Dienstag, 24. September 2019, Einlass ab 9.30 Uhr, Beginn 10.00UhrFreuen Sie sich unter anderem auf Lyor Cohen, Global Head of Musicbei YouTube, und Cecile Frot-Coutaz, Head of YouTube EMEA sowieweitere YouTube Sprecher, Partner und Creator.HintergrundVor 4 Jahren wurde in Berlin der YouTube Space an derOberlandstraße eröffnet und hat seitdem zahlreiche Veranstaltungenmit und für die deutsche YouTube-Szene beherbergt. Jetzt zieht dasProduktions- und Weiterbildungszentrum für YouTube Creator um! Alsdirekter Nachbar der neuen Berliner Google-Repräsentanz imhistorischen Forum an der Museumsinsel werden YouTube Creatorzukünftig noch mehr Raum und Möglichkeiten für ihre Produktionen unddie Weiterentwicklung ihrer Kanäle.Ihre Anmeldung nehmen wir gern entgegen:Online-Formular: http://ots.de/dJKBBiPer E-Mail an youtube@a-und-o.comTelefonisch unter 040 43 29 44 16Pressekontakt:Valerie Seiferhelda+o Ges. für Kommunikationsberatung mbHSchulterblatt 58 | 20357 HamburgTelefon +49 40 43 29 44 16E-Mail youtube@a-und-o.comGeschäftsführer/Managing Directors:Karin Jensen, Thorsten Garde | HRB 63041 AG HamburgOriginal-Content von: Google Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell