Wiesbaden (ots) - Einladung zur Pressekonferenz des StatistischenBundesamtes (DESTATIS) in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale fürpolitische Bildung und dem Wissenschaftszentrum Berlin fürSozialforschung"Wie leben Kinder in Deutschland?"Datenreport 2018 - ein Sozialbericht für Deutschlandam Mittwoch, dem 14. November 2018,im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IVSchiffbauerdamm 40, 10117 BerlinBeginn: 10:00 UhrIhre Gesprächspartner sind:- Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung- Sibylle von Oppeln-Bronikowski, Abteilungsleiterin im StatistischenBundesamt- Dr. Mareike Bünning, Wissenschaftliche Mitarbeiterin amWissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung- Dr. Harald Wilkoszewski, Pressesprecher des WissenschaftszentrumsBerlin für Sozialforschung- Klaus Pötzsch, Pressesprecher des Statistischen Bundesamtes(Moderator)Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989, an die der internationaleTag der Kinderrechte am 20. November erinnert, beinhaltet Schutz-,Förderungs- und Beteiligungsrechte, die universell für jedes Kind biszu dessen Volljährigkeit gelten. Auf dieser Pressekonferenz gehen wirder Frage nach, wie sich die Lebenssituation von Kindern inDeutschland unterscheidet. In welchen familiären Verhältnissenwachsen sie auf? Wie wirkt sich die sozioökonomische Situation vonEltern auf die Gesundheit ihrer Kinder aus? Inwieweit hängen dieindividuellen Bildungswege vom Bildungsstand der Eltern ab? Wieunterscheidet sich das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichenje nach Schulform? Welche Faktoren beeinflussen das Risiko vonKinderarmut besonders? Und wie gestalten sich die Lebenswelten vonKindern und Jugendlichen: welche Trends gibt es bei derFreizeitgestaltung, beim schulischen, aber auch beimzivilgesellschaftlichen Engagement?Antworten auf diese und weitere Fragen liefert der Datenreport2018, der Sozialbericht für Deutschland. Er kombiniert Daten deramtlichen Statistik mit empirischen Befunden der Sozialforschung zuErwartungen und Einstellungen der Menschen in Deutschland. Damit wirdein detailliertes Bild u. a. der Lebensverhältnisse von Kindern undJugendlichen gezeichnet.Der Datenreport wird herausgegeben vom Statistischen Bundesamt(Destatis), der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, demWissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und demSozio-oekonomischen Panel (SOEP).Die Pressekonferenz-Einladung sowie weitere Informationen dazu,sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Wir bitten um Anmeldung zur Pressekonferenz an: presse@destatis.de