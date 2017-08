Pressekonferenz-Einladung des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)

Wiesbaden (ots) - "Qualität der Arbeit - Geld verdienen und wassonst noch zählt"am Mittwoch, den 6. September 2017Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IVSchiffbauerdamm 4010117 BerlinBeginn: 10:00 UhrMitwirkende:- Dr. Georg Thiel, Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes- Frank Schüller, Themenbereich "Arbeitsmarkt"- Lisa Günther, Themenbereich "Arbeitsmarkt"- Klaus Pötzsch, PressesprecherIn den letzten zehn Jahren gab es einige positive Nachrichten zurLage am deutschen Arbeitsmarkt zu vermelden. Globale Indikatoren wiedie Zahl der Erwerbstätigen zeigen jedoch nicht, welche Faktoren dieQualität der ausgeübten Tätigkeit bestimmen. Was außer Geld verdienensonst noch zählt, um den eigenen Job als zufrieden stellendwahrzunehmen, wird im Rahmen dieser Pressekonferenz fürunterschiedliche Beschäftigtengruppen sowie im Zeitvergleichvorgestellt. Beantwortet werden unter anderem die folgenden Fragen:- Wie hat sich das Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen verändert?- Wie häufig sind Beschäftigte von überlangen Arbeitszeitenbetroffen?- Wie viel Zeit wird durchschnittlich mit dem Pendeln zurArbeitsstelle verbracht?- Wie hat sich die befristete Beschäftigung entwickelt? Wie hoch sinddie Befristungsquoten im europäischen Vergleich?- In welchen Branchen arbeiten überdurchschnittlich vieleBeschäftigte, die sich einem hohen Arbeitstempo und starkenTermindruck ausgesetzt fühlen?Im Falle einer geplanten Teilnahme wird eine Anmeldung empfohlen.Klaus PötzschPressesprecherTel.: (0611) 75-2376E-Mail: presse@destatis.de+++Die Pressekonferenz-Einladung sowie weitere Informationen dazu,sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189Wiesbaden Telefon: +49 (0) 611 / 75 - 34 44 www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr undfreitags von 8 bis 15 Uhr.Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement:https://list-pr.destatis.de/sympaRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell